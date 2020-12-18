شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: الإسماعيلي سيكون في المربع الذهبي حال استمرار عروضه المميزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير كمونة نجم الأهلي السابق أن مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي الأمتع في بطوبة الدوري حتى الآن من الناحية الفنية. وقال كمونة في تصريحات بـ«ستاد المصري اليوم» مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «أتمنى للإسماعيلي تقديم أداء مميز مثلما قدموا أمام الإنتاج الحربي، وأعتقد إذا خاضوا كل المباريات بنفس الأداء سيكونوا في المربع الذهبي». وأضاف: «الإسماعيلي أمس ظهر بشكل ممتع وأيضا الإنتاج الحربي ونجوم المباراة هما عبدالرحمن مجدي وباسم مرسي لأنهما ظهرا بشكل أكثر من رائع». الوضع في مصر

اصابات 123,701

تعافي 105,919

وفيات 7,015

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