شكرا لقرائتكم خبر عن عمر سيد معوض يقود ناشئي الأهلي للفوز على الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد عمر سيد معوض، فريق الاهلي مواليد 2006 للفوز على الإسماعيلي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، ضمن مباريات دوري الجمهورية.

أحرز للأهلي عمر سيد معوض، وعمار وليد، وإبراهيم عادل «هدفين»، فيما سجل هدفا الإسماعيلي، كل من بشار أشرف، ومهند أحمد.

بهذه النتيجة، واصل ناشئو الأهلي اعتلائهم لصدارة بطولة الجمهورية.