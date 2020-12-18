شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: الزمالك يستحق ركلة جزاء أمام بيراميدز.. و«الفار» ليس له قيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، أن فريق القلعة البيضاء يستحق الحصول على ركلة جزاء أمس في مباراة بيراميدز، وحكم اللقاء رفض بعدها العودة لتقنية الفيديو.

وقال «حمزة» في تصريحات بـ«ستاد المصري اليوم» مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «أشرف بن شرقي يستحق الحصول على ركلة حزاء، والعرقلة كانت داخل منطقة الجزاء، ويجب على الحكم أن يعود لتقنية الفيديو من أجل الشفافية».

وأضاف: «الفار لدينا ليس له قيمة على الإطلاق لأننا لا نستخدمه بشكل جيد، وفى أوروبا يعودوا للفار ويتخذوا القرار في أقل من دقيقة، وفى الدوري هناك مباريات الحكم اتخذ قرارا في 8 دقائق».