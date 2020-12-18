شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبدالملك بعد تعيين لجنة جديدة لإدارة اتحاد الكرة: «لازم ننسف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق أحمد عيد عبدالملك، لاعب نادي الزمالك السابق، على اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لجنة جديدة لتولي إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، يرأسها المهندس أحمد مجاهد.

وقال لاعب الزمالك السابق عبر تويتر: «و تلف الدايرة بينا يمشي قديم يجي جديد يمشي جديد نجيب القديم والبطانة هي هي صدقوني لازم ننسف البطانة وكله على بعضه يتغير ومحدش يتعشم في حد».

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد عين أحمد مجاهد رئيس للجنة ثلاثية مؤقتة بجانب محمد الشواربي وأحمد حسام عوض، لإدارة اتحاد الكرة المصري حتى 31 يناير القادم، وذلك خلف لعمرو الجنيني.

وسبق لمجاهد أن كان عضو في اتحاد الكرة المصري بين 2012-2019.