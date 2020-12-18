قمصان: حققنا عدة مكاسب من مباراة المحلة.. وتركيزنا الآن على سونيديب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أوضح سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الأهلي أن الفريق حقق مكاسب عديدة من الفوز على فريق غزل المحلة، بعد أن تصدر مسابقة الدوري، واطمئن الجهاز الفني على مستوى اللاعبين قبل مواجهة فريق سونيديب بطل النيجر في دوري أبطال إفريقي، وقال قمصان في تصريحات نلقلها الموقع الرسمي للأهلي، إن غزل المحلة كان خصمًا قويًّا ونجح في الحصول على العديد من الفرص التي شكلت خطورة، لكن لاعبي الأهلي كانوا على قدر المسئولية، ونجحوا في تحقيق الفوز وأهدروا العديد من الفرص التي لاحت لهم، على الرغم من وجود عدد من الغيابات لظروف الإصابات.
وأشار إلى أن البدلاء الذين شاركوا في المباراة ظهروا بصورة طيبة، وهو ما يعزز من المنافسة بين الجميع، خاصة أن الأهلي يشارك في أكثر من بطولة في الموسم، ويحتاج إلى توافر العناصر الجاهزة في أي وقت.
وأكد أن تركيز الفريق انتقل مباشرة إلى التحضير لمواجهة سونيديب، حيث من المقرر أن يتدرب الفريق ظهر غدٍ السبت على أن يسافر الأحد.
ووجه قمصان الشكر إلى مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على توفير طائرة خاصة لنقل الفريق إلى النيجر، وذلك للحفاظ على سلامة الجميع في ظل تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى تقليل عدد ساعات السفر مما يسهم في الاستعداد بشكل جيد للمواجهة.
وحقق فريق الأهلى الفوز على غزل المحلة بنتيجة 3 / 0، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الأهلى والسلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز، ليقتنص المارد الأحمر الثلاث نقاط ويعتلى صدارة جدول ترتيب فرق الدورى برصيد 6 نقط، وبفارق هدف عن سيراميكا، ويقع المحلة فى المركز السادس عشر بنقطة واحدة.
تشكيل الفريقين
خاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وحمدي فتحي وأليو ديانج وجيرالدو ومحمد مجدي أفشة ومحمود كهربا ومحمد شريف.
وعلى مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ومحمود وحيد وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ورامي ربيعة وأكرم توفيق وصلاح محسن.
وجاء تشكيل غزل المحلة: محمد البشبيشي - محمد فتح الله - محمد سامي - هاني عادل - خالد رسلان - إسلام فؤاد - فتحي مبروك - أحمد الشيخ - أحمد عادل أباظة - أحمد النادري - عبده يحيى.
البدلاء:- جلال العقدة - هشام عادل - خالد كساب - عمرو شعبان - يحيى حامد - أحمد حسن - معنز كاجو - أحمد عيد - محمود صلاح.
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