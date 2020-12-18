جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الجولة الثانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدول ترتيب الدورى المصري بعد مباريات الجولة الثانية

تصدر النادى الأهلى المصري جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز بعد ختام مباريات الجولة الثانية من المسابقة المحلية برصيد 6 نقاط متساويا مع كل من سيارميكا كليوباترا الوافد الجديد وأسوان زهرة الجنوب وبنفس النقاط لكل منهما.

جدول ترتيب الدورى المصري بعد مباريات الجولة الثانية

بينما يحل الزمالك فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط وبنفس الرصيد يحتل الاتحاد السكندري وودادى دجلة المركزين الخامس والسادس فى جدول الترتيب بفارق الأهداف.





جدول ترتيب الدورى المصري بعد مباريات الجولة الثانية

فيما يتذيل المقاولون العرب ومصر المقاصة جدول الترتيب بلا نقاط لكل منهما فى المركزين الأخير وقبل الأخير 17 و18 على التوالى.

جدول ترتيب الدورى المصري بعد مباريات الجولة الثانية

حقق فريق الأهلى الفوز على غزل المحلة بنتيجة 3 / 0، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الأهلى والسلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز، ليقتنص المارد الأحمر الثلاث نقاط ويعتلى صدارة جدول ترتيب فرق الدورى برصيد 6 نقط، وبفارق هدف عن سيراميكا، ويقع المحلة فى المركز السادس عشر بنقطة واحدة.

جدول ترتيب الدورى المصري بعد مباريات الجولة الثانية

خاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وحمدي فتحي وأليو ديانج وجيرالدو ومحمد مجدي أفشة ومحمود كهربا ومحمد شريف.

وعلى مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ومحمود وحيد وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ورامي ربيعة وأكرم توفيق وصلاح محسن.

وجاء تشكيل غزل المحلة: محمد البشبيشي - محمد فتح الله - محمد سامي - هاني عادل - خالد رسلان - إسلام فؤاد - فتحي مبروك - أحمد الشيخ - أحمد عادل أباظة - أحمد النادري - عبده يحيى.

البدلاء:- جلال العقدة - هشام عادل - خالد كساب - عمرو شعبان - يحيى حامد - أحمد حسن - معنز كاجو - أحمد عيد - محمود صلاح.

جدول ترتيب الدورى المصري بعد مباريات الجولة الثانية

أحداث الشوط الأول

فى الدقيقة 3 شهدت أول هجمة خطرة للأهلى عن طريق محمد شريف بعد تمريرة من محمود كهربا وتصدى لها محمد البشبيشي حارس مرمى المحلة، بعدها ظهر الحظر على الفريقين، وفى الدقيقة 8 بدأ المحلة يتخلى عن الحظر ويسعى لشن هجمات على مرمى محمد الشناوى إلا إنها تحطمت على أقدام مدافعى المارد الأحمر.

وفى الدقيقة 10 كاد كهربا أن يسجل هدف التقدم للأهلى بعد تمريرة سحرية من محمد مجدى قفشة، وسدد كهربا الكرة بجوار القائم الأيمن لمرمى البشبيشى، واستمرت بعدها محاولات المارد الأحمر لإحراز هدف التقدم وسط تراجع للمحلة.

فى الدقيقة 16 تعرض فتحى مبروك لاعب المحلة للإصابة وغادر أرض الملعب، وشارك جلال العقدة بدلاً منه، وفى الدقيقة 19 سدد أحمد الشيخ لاعب المحلة كرة صاروخية مرت أعلى مرمى الأهلى، بعدها كثف لاعبو الأحمر الضغط، وكاد كهربا أن يحرز هدف التقدم فى الدقيقة 24 إلا إن حارس المرمى أمسك بالكرة قبل أن يلتقطها كهربا، واستمرت محاولات الأهلى من الأطراف لتسجيل التقدم.

فى الدقيقة 32 شن خالد رسلان أخطر هجمات المحلة بعد أن راوغ مدافع المارد الأحمر وسدد الكرة بجوار القائم الأيمن لمرمى الأهلى، بعدها رد الأهلى بكرة عرضية متقنة من على معلول وكاد جيرالدو أن يسجل منها هدف التقدم إلا إنه لم يتمكن من اللحاق بالكرة.

وفى الدقيقة 37 سدد محمود كهربا كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها البشبيشى وارتدت لديانج قبل أن يتدخل دفاع المحلة ويحولها لضربة ركنية، وفى الدقيقة 39 مرر معلول كرة عرضية أرضية مرت من أمام كهربا دون أن يسجلها فى المرمى، ثم سدد أفشة كرة عابرة للقارات من خارج منطقة الجزاء تصدى لها مرة أخرى حارس المرمى، وفى الدقيقة 43 هاجم المحلة الأهلى وسدد إسلام فؤاد كرة بعد المرور من الدفاع تصدى لها محمد الشناوى وتحولت لضربة ركنية أولى لأرجنتين مصر، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين.

أحداث الشوط الثانى

بدأ الشوط الثانى بضغط مكثف من الأهلى ومحاولات لإختراق دفاع المحلة، وفى الدقيقة 48 شن غزل المحلة هجمة خطرة بعد عرضية متقنة من خالد رسلان لم يستغلها إسلام فؤاد وتحولت الكرة لضربة ركنية.

وفى الدقيقة 49 سجل محمد شريف هدف التقدم بعد تمريرة من على معلول، استلمها شريف وراوغ حارس المرمى وسجل الهدف من "نصف فرصة"، وفى الدقيقة 51 مرر أفشة كرة لكهربا ليضعه أمام المرمى إلا إنه سددها وتصدى لها حارس المحلة.

فى الدقيقة 61 أجرى الأهلى أول تبديلاته بخروج جيرالدو دا كوستا ونزول صلاح محسن، وفى الدقيقة 63 مرر صلاح محسن كرة عرضية سددها محمد شريف بقوة ارتطمت فى مدافع المحلة ليمنع الهدف الثانى للمارد الأحمر.

وفى الدقيقة 70 سجل كهربا الهدف الثانى بعد كرة عرضية من صلاح محسن سددها محمد شريف بالراس ارتطمت بالعارضة وارتدت لكهربا ليسجل منها الهدف الثانى.

وفى الدقيقة 80 سجل محمد شريف الهدف الثالث بعد أن منحه أفشة "هدية" أمام مرمى المحلة، ثم أجرى الجنوب إفريقي كيفين جونسون المدير الفنى الذى يتولى المهمة بدلاً من موسيمانى المصاب بفيرس كورونا، تبديلين بخروج محمد هانى ومحمد شريف ونزول أحمد رمضان بيكهام وأحمد ياسر ريان.

ثم خرج أيمن أشرف ودخل ياسر إبراهيم بدلاً منه، وخرج حمدى فتحى وشارك أكرم توفيق فى الدقيقة 90، وينتهى اللقاء بفوز الشياطين الحمر بنتيجة 3 / 0.