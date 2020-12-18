شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون: موسيمانى هو من وضع تشكيل المحلة.. واستبعاد السولية للحفاظ عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى الجنوب إفريقي كيفين جونسون مدرب عام الأهلي والقائم بمهام المدير الفني في مباراة الفريق الأحمر ضد غزل المحلة، أن فريقه كان يلعب أمام فريق لديه طموح خلال أحداث الشوط الأول ، ولم يقدم الكرة التي كنا ننتظرها وكانت تتاح فرص للمحلة وكان بإمكانهم استغلالها في تسجيل أهداف بمرمانا.وقال جونسون خلال المؤتمر الصحفي، معتادون أن الفرق التي تلعب أمام الأهلي تؤدي بطموح كبير ولكن في الشوط الثاني أحرزنا ثلاثة أهداف رائعة، ونجحنا في السيطرة على مجريات المباراة.

كشف أن عمرو السولية كان قد تعرض للإصابة يوم الأربعاء الماضي، وشعر بآلام خلال عمليات الاحماء لمباراة غزل المحلة، وفضلنا اراحته كاجراء وقائي وحافظنا عليه حتى يكون جاهزا في المباريات القادمة وأبقينا عليه على الدكة ولو كان هناك حاجة ماسة لمشاركته لكنا قد دفعنا به.

شدد على أن بيتسو موسيماني كان موجود وهو من وضع تشكيل مباراة المحلة ، ونحن نعمل كفريق واحد وبفكر واحد وموسيماني كان موجود بشكل خفي وكان له بصمة، رغم أنه متعب بعض الشيء.

وحقق فريق الأهلى الفوز على غزل المحلة بنتيجة 3 / 0، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الأهلى والسلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز، ليقتنص المارد الأحمر الثلاث نقاط ويعتلى صدارة جدول ترتيب فرق الدورى برصيد 6 نقط، وبفارق هدف عن سيراميكا، ويقع المحلة فى المركز السادس عشر بنقطة واحدة.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وحمدي فتحي وأليو ديانج وجيرالدو ومحمد مجدي أفشة ومحمود كهربا ومحمد شريف.

وعلى مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ومحمود وحيد وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ورامي ربيعة وأكرم توفيق وصلاح محسن.

وجاء تشكيل غزل المحلة: محمد البشبيشي - محمد فتح الله - محمد سامي - هاني عادل - خالد رسلان - إسلام فؤاد - فتحي مبروك - أحمد الشيخ - أحمد عادل أباظة - أحمد النادري - عبده يحيى.

البدلاء:- جلال العقدة - هشام عادل - خالد كساب - عمرو شعبان - يحيى حامد - أحمد حسن - معنز كاجو - أحمد عيد - محمود صلاح.