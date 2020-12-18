مدرب الأهلي يوضح موقف السولية من السفر إلى النيجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الأهلي، أن الفريق حصل على المطلوب من مواجهة غزل المحلة بعد الفوز بنتيجة 3 أهداف دون رد، وحصد الثلاث نقاط.

وقال قمصان في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلي بعد المباراة:" حصلنا على المطلوب من المباراة وهو الفوز، ونعمل بإسلوب لعب موسيماني في التدريبات".

وأوضح، أنه أمر مهم أن يكون لدى الفريق العديد من اللاعبين الجاهزين ليستطيع المدرب من تنفيذ أكثر من فكر وعدم التقيد بمراكز.

وأشار إلى أن خط وسط الأهلي من أفضل المناطق التي يوجد بها كثافة، وعمرو السولية فضلنا عدم الدفع به أمام غزل المحلة للحفاظ عليه لأنه أحد الأعمدة الرئيسية في الفريق.

وأوضح، أن الجهاز الفني قرر تغيير السولية قبل اللقاء، وسيحصل على يومين راحة وسيكون مع الفريق الذي سيسافر بعد غدا الأحد لمواجهة بطل النيجر في مستهل مشوار الفريق بدوري الأبطال.

وأكمل:" مهم أن يكون في كل مكان لاعب واكثر لان الفريق سيلعب مباريات كثيرة في إغفريقيا وهذا سيصنع منافسه جيدة بين الجميع".

وأكد أن مجلس إدارة الأهلي وفر طائرة خاصة للفريق للسفر إلى النيجر في ظل ظروف كورونا، وسنواجه فريق غامض وسيلعب أمام بطل افريقيا وسيحاول أن يظهر بشكل قوي أمام الأهلي.

وأتم تصريحاته:" بيتسو موسيماني سيجري مسحة طبيبة غدًا السبت وسيكون مع الفريق باذن الله، وفي حال عدم تواجده سيكون على تواصل معنا".