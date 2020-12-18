محمد شربف: الأهم من الأهداف هو المساهمة في الفوز مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعرب محمد شريف لاعب الأهلي، عن سعادته بتسجيل هدفين في مواجهة فريقه أمام غزل المحلة، مؤكدًا أن الأهم من تسجيله هو الفوز وتحقيق الثلاث نقاط.

وحقق الأهلي فوزا سهلا على نظيره غزل المحلة، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 3 أهداف دون رد، في إطار منافسات الجولة الثانية بدوري we المصري.

وقال شريف بعد المباراة:" أهم من تسجيلي الأهداف هو المساهمة في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة، والفريق كان يحتاج للفوز قبل السفر إلى النيجر لبدء المشوار الإفريقي".

وأضاف، أن الأهلي دائما ما يبحث عن الفوز في جميع البطولات، وقبل مواجهة المحلة كان الهدف هو حصد الثلاث نقاط من أجل تواجد الأهلي في صدارة الترتيب.

وأوضح، أنه سيكون على أتم استعداد للمشاركة في أي مركز يطلبه منه الجهاز الفني للأهلي.

وفي سياق متصل، علق أحمد رمضان الشهير بـ"بيكهام" على فوز فريقه أمام المحلة، مؤكدًا أن جميع اللاعبين اتفقوا قبل اللقاء على الفوز.

وأشار إلى أن يتواجد مع الأهلي في أي مركز ولا يهمه سوى خدمه الفريق الذي يعتبره بيته.

وتابع:" تحدثنا مع بعضنا البعض قبل المباراة، وأغلب الفرق تأتي أمانا وتلعب بشكل قوي كما حدث من فريق المحلة".

وأكمل:" مباراتنا أمام بطل النيجر ستكون صعبة بسبب السفر والإرهاق لكن الأهلي اعتاد على هذه الظروف".

وأتم بيكهام تصريحاته:" كان من الصعب الخروج من الأهلي لكن خرجت للحصول على الخبرات والعودة كلاعب كبير".