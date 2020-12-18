١٣ حالة كورونا داخل المقاولون العرب من ضمنهم النحاس

ضرب فيروس كورونا نادي المقاولون العرب، بعدما اثبتت المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس الخميس، وجود ١٣ حالة إيجابية.

وحسبما علمت الوفد ، خضع لاعبو والجهاز الفني والإداري لمسحة كورونا التي تضمنت ٤٩ فردًا وأثبتت الفحوصات الطبية ، وجود ١٣ حالة مصابة بفيروس كورونا من ضمنهم

عماد النحاس المدير الفني ومحمد أبو العلا محلل الأداء، واثنين إداريين هم، حسين عبد الغني ومجدي علي و ٧ لاعبين ، بالإضافة للتونسي سيف الدين الجزيري مهاجم ذئاب الجبل، الذي تأكد إيجابية عينته منذ أيام.

يأتي ذلك قبل مواجهة المقاولون العرب للنجم الساحلي التونسي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن ذهاب دور الـ٣٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخضع المقاولون العرب لمسحة فيروس كورونا جديدة بعد غد الأحد حسبما تنص لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وقبل 48 ساعة من مواجهة النجم الساحلي في ذهاب دور ال32 للبطولة الكونفيدرالية الافريقية والمحدد لها الثلاثاء المقبل بملعب الجبل الأخضر.