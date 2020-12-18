الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة بطل النيجر .. غداً

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح غدٍ السبت استعداداته لمواجهة سونيديب بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها يوم 23 ديسمبر الجاري. الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها يوم 23 ديسمبر الجاري. وفاز الأهلي اليوم على غزل المحلة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي بمدينة السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.

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