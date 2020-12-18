علق طارق غيدة مدرب فريق غزل المحلة علي حسارة فريقه بثلاثية أمام الاهلي ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز. وقال غيدة في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: " نحن فريق كبير وواجهنا الأهلي بطل افريقيا وبطل القرن فمن الطبيعي ان يكون هناك فوارق فردية". القرن فمن الطبيعي ان يكون هناك فوارق فردية". وأضاف: " بعد مباراة سموحة تدربنا مرة واحدة فقط ثم سافرنا وهو ما تسبب في ارهاق اللاعبين". وأكمل: " الأهداف جاءت من أخطاء فردية لا يوجد هدغ ملعوب ولا أريد أن أحمل حارس المرمي مسئولية هذه الأخطاء، فاللاعبين قدموا ما عليهم، حاولنا إغلاق المساحات واللعب علي المرتدان وكدنا أن نسجل في الشوط الثاني". وأتم طارق غيدة: " دعمنا الفريق بالإحتياجات التي نريدها في بداية الموسم والكرة ليست بالأسماء فقط".

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب المحلة: واجهنا بطل افريقيا والأهداف جاءت من أخطاء فردية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.