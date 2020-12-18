أحمد رمضان بيكهام : سعيد بالعودة للأهلي وجاهز للمشاركة في أي مركز

قال أحمد رمضان بيكهام لاعب النادي الأهلي، إنه سعيد بالعودة إلى بيته ومستعد للمشاركة في أي مكان داخل الملعب يطلب منه الجهاز الفني للفريق الأحمر.
وأضاف عقب نهاية المباراة :"لا يوجد أي نقص في النادي الأهلي، وأنا أشارك في أي مكان يرانيفيه الجهاز الفني والأهم بالنسبة لي هو خدمة بيتي".
وتابع :"قبل المباراة تحدثنا مع بعضنا بأن الفرق الصاعدة تخوض مباريات قوية، وبالفعل المباريات كانت سهلة وعندما سجلنا هدف ثم بعد ذلك وصلنا إلى
وواصل :"المباراة المقبلة في إفريقيا ستكون صعبة خاصة في السفر ولكن نحن النادي الأهلي ونلعب على بطولة إفريقيا".
وأشار :"من الصعب الخروج من النادي الأهلي بيتي ولكن خرجت من أجل العودة بعد اكتساب الخبرات وتعود لاعب كبير".
واختتم :"أحمد الله على عودتي لبيتي وخوض أول مباراة وبحمد ربنا على هذه اللحظة وهي اللعب للناددي الأهلي"
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