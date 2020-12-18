أكد محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية الفوز الذي حققه الفريق في مباراة اليوم أمام غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المتاز.
وأضاف عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على المكسب وسعيد بتسجيل الهدفين في بداية الموسم وعوضني عن المباراة الماضية".
وتابع :"ليس الأهم أنني أسجل والمباراة كانت هامة وكان لا بد
أنا تحت أمر الجهاز الفني للأهلي بالمشاركة في أي مكان وليس لدي أي مشكلة، وإن شاء الله أكون عند حسن ظن جماهير النادي الأحمر".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد شريف بعد فوز الأهلي على غزل المحلة :"الحمد لله على المكسب وسعيد بتسجيل الهدفين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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