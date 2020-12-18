محمد شريف بعد فوز الأهلي على غزل المحلة :"الحمد لله على المكسب وسعيد بتسجيل الهدفين"

أكد محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية الفوز الذي حققه الفريق في مباراة اليوم أمام غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المتاز.

وأضاف عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على المكسب وسعيد بتسجيل الهدفين في بداية الموسم وعوضني عن المباراة الماضية".

وتابع :"ليس الأهم أنني أسجل والمباراة كانت هامة وكان لا بد

أن نحقق الفوز بشكل جيد وخاصة أن الفريق لديه مباراة هامة في دوري أبطال إفريقيا في النيجر".

أنا تحت أمر الجهاز الفني للأهلي بالمشاركة في أي مكان وليس لدي أي مشكلة، وإن شاء الله أكون عند حسن ظن جماهير النادي الأحمر".