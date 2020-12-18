مونشنجلادباخ يحتفظ بنجم الوسط “لارس شتيندل”

أعلن نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، اليوم الجمعة، توصله لاتفاق مع لارس ستيندل لتمديد تعاقده لمدة موسمين، كما قام النادي بالأحتفاظ بالمدافع توني يانتشكه.
وقال المدير الرياضي ماكس إيبرل :” سعداء لأن لارس سيظل مع بوروسيا لمدة عامين إضافيين. إنه لاعب جيد، قائد ويقود فريقنا”.
وسجل ستيندل 32/ عامًا/ 61 هدفًا في 190 مباراة رسمية مع مونشنجلادباخ منذ انتقاله للفريق قادمًا من هانوفر في 2015.
وكان عقد ستيندل السابق ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
كما وقع يانتشكه 30/ عامًا/ عقدًا لعامين إضافيين مع التوصل لأتفاق بحصوله على منصب في النادي عندما تنتهي مسيرته في الملاعب.
وقال يانتشكه، الذي انضم للنادي عندما كان يبلغ 16 عامًا وهو أقدم اللاعبين بالفريق :”إن بوروسيا أصبح منزلي الثاني، وأنا فخور لكوني قادرًا على اللعب لهذا الفريق لأكثر من 14 عامًا”.
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