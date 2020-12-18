اخبار الجزائر | العميد يفتقد جهود ميلود ربيعي لمدة شهر

تأكد غياب اللاعب ميلود ربيعي عن صفوف فريق مولودية الجزائر، لمدة نحو شهر، إثر تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ، والتي اضطرته للخروج خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على أولمبي المدية 3 / صفر مساء الثلاثاء في الدوري.

وأبدى المدير الفني نبيل نغيز أسفه لإصابة ربيعي، مؤكدًا أن اللاعب استعاد في الفترة الأخيرة مستواه وأصبح مهما للفريق، سواء على مستوى محور الدفاع أو خط الوسط.

كذلك أبدى نغيز تخوفه من إصابة لاعبين آخرين في ظل جدول المباريات المزدحم، سواء في الدوري المحلي أو دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن المهاجم سامي فريوي، هداف الدوري الجزائري بأربعة أهداف، والمدافع معاذ حداد، يعانيان من الإجهاد.

وشدد على ضرورة اتباع سياسة المداورة بالفريق لتجنب الإصابات داعيًا اللاعبين إلى التصرف باحترافية ومسؤولية والتركيز على الإستشفاء ومراعاة النمط الغذائي الملائم.

من جهة أخرى، أكد نغيز جاهزية مولودية الجزائر لمواجهة نادي بافلز دي بورجو البنيني غدًا السبت، في إياب الدور التمهيدي لدوري الأبطال، رغم اعترافه بصعوبة المباراة، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 1 / 1 .