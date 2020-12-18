شكرا لقرائتكم خبر عن سيمر كمونة: توجد مجاملات شديدة في منتخب الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، أن هناك مجاملات شديدة داخل الجهاز المعاون لمنتخب الشباب، بعد أزمة اختيار المدير الفني لمباراة تونس بين عبدالستار صبري وهشام عبدالمنعم.

وقال «كمونة» في تصريحات لـ«ستاد المصري اليوم» مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «أرى أن ما حدث من أزمة بين الثنائي عيب للغاية والأحق كان بالطبع عبدالستار صبري بدون نقاش هذا لاعب دولي ونجم كبير».

وأضاف: «يجب اختيار المدربين بعناية شديدة وأن يكون المدرب المساعد لعب كرة قدم وله اسم وتاريخ حتى يكون قدوة للاعبين الصغار وهشام عبدالمنعم لاعب ليس دولي وغير معروف».