شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: المغرب تصدر القرارات وليس «كاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدد جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، أن تمثيل مصر في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضعيف للغاية، وكل القرارات تأتي ضد مصر، ودائمًا الكلمة الأولى والأخيرة لتونس والمغرب.

وقال «حمزة» في تصريحات لـ«ستاد المصري اليوم» مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الكاف مقره متواجد في مصر، ومن المفترض أن تكون لنا كلمة قوية، ولكن ما نراه يؤكد أننا ضعفاء للغاية، والقرارات نعلمها دائمًا من الصحف المغربية قبل أن تصدر بشكل رسمي من الاتحاد الافريقي».

وأضاف: «خروج منتخب الشباب مقصود، وكان من الممكن تأجيل المباريات لأن هذا الفيروس خارج عن إرادتهم تمامًا، وكان يجب أن يفعلوا مثلما فعلوا في مباراة الرجاء والزمالك».