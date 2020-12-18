شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري يهنئ أحمد مجاهد برئاسة اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ عصام الحضرى حارس مرمى المنتخب الوطنى أحمد مجاهد بعد تكليفه من الاتحاد الدولى الكرة القدم "فيفا" برئاسة اللجنة الثلاثية التى تدير الجبلاية خلال الفترة المقبلة وكتب الحضري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر:" الف مليون مبروك كابتن أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة الجديد وبالعند في واحد مابيحبوش".

وأبدى المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية الجديدة المكلفة باستكمال المهام التي حددها الفيفا تطلعه مع زملائه بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة من أجل اعادة الاتحاد المصري لوضعه الطبيعي بتسليم أموره إلى مجلس إدارة منتخب خلال الفترة التي حددها الاتحاد الدولي في خطاب التكليف وهى 31 يناير المقبل.

كما وجه المهندس مجاهد الشكر إلى اللجنة الخماسية على ما قدمته للاتحاد المصري خلال الفترة الماضية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قرر تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حتى 31 يناير المقبل مكونة من : المهندس أحمد مجاهد رئيسا وعضوية كل من محمد الشواربي وأحمد حسام عوض، كما وجه الفيفا الشكر للجنة الخماسية برئاسة السيد عمرو الجنايني عن أعمالها في إدارة الاتحاد المصري خلال الفترة السابقة.