شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يشدد على الاجراءات الاحترازية قبل مواجهة النجم بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب ان الفريق سيخضع لمسحة فيروس كورونا بعد غد الأحد حسبما تنص لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وقبل 48 ساعة من مواجهة النجم الساحلي في ذهاب دور ال32 للبطولة الكونفيدرالية الافريقية والمحدد لها الثلاثاء المقبل بملعب الجبل الأخضر.

ونفى فتحي وجود حالات كورونا بالفريق باستثناء التونسي سيف الدين الجزيري الذي أجرى مسحة يوم مباراة وادي دجلة التي اقيمت الاربعاء الماضي بصورة شخصية بينما خضع باقي الفريق للتحاليل قبل المباراة ولم تثبت اي اصابات في الفريق.

واوضح فتحي أن الفريق مقبل على مواجهة افريقية مهمة وملتزم بالاجراءات المتبعة وسيخضع للمسحة يوم الاحد وحال وجود اصابات سيتم الاعلان عنها مهما كان عددها.