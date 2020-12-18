شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة جديدة تحرم منتخب الشباب من البقاء في تونس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكدت إصابة حمزة علاء، حارس مرمي منتخب الشباب، والذى كان مقررًا له خوض مباراة تونس بشكل أساسي، بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء مسحة جديدة له من أجل دعم موقف الفريق المصري من إلغاء المباراة.
ووفقًا لمصدر بالجهاز الفني أن عينة حمزة علاء أمس كانت سلبية، ولكن بعد إجراء مسحة جديدة تأكدت إيجابية العينة، وبذلك تنعدم فرص مصر في التواجد بالبطولة، وخوض المباراتين المتبقيتين أمام منتخبي الجزائر والمغرب، لوجود حارس مرمي واحد في قائمة الفراعنة.
وتابع: «كنا نأمل سلبية عينة اللاعب للاستناد إليها في شكوانا للكاف، وإعادة النظر في إلغاء المباراة، ولكن بنتيجة مسحة الحارس، تقللت فرصنا في إعادة المباراة أو ترحيلها لنهاية البطولة».
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