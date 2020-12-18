شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة يُضحي بأيمن حفني من جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن وليد هويدي، مدير الكرة بمصر المقاصة، أن ناديه رفض قيد أيمن حفني صانع ألعاب الفريق، في اللحظات الأخيرة.

وقال هويدي: «أيمن حفني لاعب كبير ونتمنى له التوفيق مع أي فريق آخر، لم نقم بقيده، خاصة وأنه لم يكن مقيدًا في صفوف الفريق بالموسم الماضي رغم ارتباطه بعقد وتمت إعارته للمقاولون العرب».

وأشار إلى أن أيمن حفني أصبح خارج حسابات المقاصة، ولن يلعب له هذا الموسم، موضحًا أن الأمر يرجع لرؤية فنية

وكان أيمن حفني قد غادر الزمالك في صيف 2019 وعاد لفريقه السابق المقاصة، ولكن لم يتم قيده بخطأ إداري، وابتعد عن الملاعب لـ 6 أشهر، وتمت إعارته للمقاولون، وجرى فسخ عقد الإعارة لعدم التزامه.