حمدي فتحي في تشكيل الأهلي لمواجهة المحلة بعد إصابة عمرو السولية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال التسخين للقاء فريقه أمام غزل المحلة، في المباراة التي تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز. ودخل حمدي فتحي للتشكيل الأساسي بديلًا لعمرو السولية ليكون تشكيل الأهلي في بداية المباراة كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. الدفاع: محمد هاني- أيمن أشرف- بدر بانون- على معلول. الوسط: حمدي فتحي- أليو ديانج- جيرالدو- ومحمد مجدي «قفشة»- محمود عبدالمنعم «كهربا». الهجوم: محمد شريف. ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: على لطفي ومحمود وحيد وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأكرم توفيق وصلاح محسن. الوضع في مصر

اصابات 123,701

تعافي 105,919

وفيات 7,015

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