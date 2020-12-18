شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب سيراميكا يسعى لتجهيز شادي حسين وطارق سامي لمواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، برئاسة الدكتور فريد رضوان، برنامجا علاجيا مكثفا، لتجهيز الثنائي شادي حسين وطارق سامي، لمواجهة بيراميدز المقبلة بالدوري.

ويستعد سيراميكا لمواجهة بيراميدز مساء الأحد بعد المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، بعد تأجيل لقاء المقاولون العرب في الجولة الثالثة بسبب ارتباط المنافس بمشاركته الإفريقية.

وأكد الدكتور فريد رضوان أن شادي حسين مهاجم الفريق تعرض لالتواء في مفصل الكاحل خلال مشاركته في لقاء البنك الأهلي الأخير بالدوري، وهو نفس الأمر لزميله المدافع طارق سامي، وسوف يخضع الثنائي لبرنامج علاجي مكثف لتجهيزهما للقاء بيراميدز.