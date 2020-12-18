شكرا لقرائتكم خبر عن شالكه يُقيل مدربه باوم بعد مسيرة بدون انتصارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقال نادي شالكه الألماني مدربه مانويل باوم اليوم، بعد 28 مباراة على التوالي بدون انتصار في الدوري، وعين الهولندي هوب ستيفنز مدربا مؤقتا.

وأتت تلك الإقالة بعد نتائج مخيبة للآمال، حيث أصبح الفريق الألماني مهددا بالهبوط من الدوري الألماني لكرة القدم «بوندزليجا»، وينذيل شالكه الترتيب في الدوري الألماني برصيد أربع نقاط من أصل 12 مباراة، تعادل في أربع مباريات وخسر ثمانية.

وبات باوم، الذي قاد الفريق في عشر مباريات فقط، ثاني مدرب يقيله شالكه هذا الموسم بعد ديفيد فاجنر في سبتمبر الماضي بعد 18 مباراة بدون فوز في الدوري.

وتلك ليست المرة الأولى التي يتولي فيها المدرب الجديد «ستيفنز» (67 عاما) شالكه من 1996 إلى 2002 ومن 2011 إلى 2012 قبل أن يتولى المسؤولية مؤقتا في نهاية موسم 2018-2019.

وقاد الفريق إلى لقب كأس أوروبا عام 1997 وكأس ألمانيا عامي 2001 و2022 فضلا عن المركز الثاني في الدوري في 2001.

وقال ستيفنز المدرب المؤقت، الذي عاد إلى شالكه في فترته الرابعة: «تحدثت مع مانويل باوم هذا الصباح، أتمنى له التوفيق في المستقبل. قلبي لا يزال معلقا بشالكه. عندما يلجأ لي النادي في الأوقات الصعبة لا يمكنني الرفض».

وأضاف ستيفنز: «نتذيل الترتيب والفريق يتمتع بالقليل من الثقة، لذلك فالأمر أصعب من المرة السابقة. يجب أن نصفي أذهاننا. اللاعبون بحاجة لتجربة الفوز، هذا أفضل علاج للاعب كرة القدم».

وسيقود ستيفنز الفريق في مباراته المقبلة على أرضه أمام أرمينيا بيليفيلد غدا السبت، تليها مباراة في الدور الثاني لكأس ألمانيا على أرض أولم في 22 من ديسمبر الحالي.