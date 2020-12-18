أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة في المباراة التي ستقام بعد قليل على ستاد "الأهلي we" ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:-
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول.
خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة".
خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" - جيرالدو دا كوستا - محمد شريف.
البدلاء:
علي لطفي - محمود وحيد - أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - صلاح محسن - أحمد ياسر ريان - أكرم توفيق.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد شريف يقود هجوم الأهلي أمام غزل المحلة والظهور الأول لبيكهام وريان على دكة البدلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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