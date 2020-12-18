فورمولا واحد: المكسيكي بيريز بدلا من البون في ريد بول

باريس: سيدافع السائق المكسيكي سيرخيو بيريز عن الوان حظيرة ريد بول في بطولة العالم لفورمولا واحد اعتبارا من عام 2021 الى جانب الهولندي ماكس فيرشتابن وذلك بدلا من التايلاندي اليكس البون كما اعلن الفريق النمسوي الجمعة.
وشارك بيريز في صفوف رايسينغ بوينت في الموسم الذي اسدل الستار عليه الاحد الماضي في ابو ظبي، ونجح في تحقيق باكورة انتصاراته في سباقه الرقم 190 وتحديدا على حلبة صخير في البحرين في 6 كانون الاول/ديسمبر الحالي المرحلة ما قبل الاخيرة من بطولة العالم.
وكان بيريز حرا في التعاقد مع اي فريق يختار بعد ان فقد مقعده في سيارة رايسينغ بونيت (سيصبح اسم الفريق استون مارتن الموسم المقبل) لصالح الالماني سيباستيان فيتل بطل العالم اربع مرات والذي ترك فيراري بعد خمس سنوات في صفوف فريق "الحصان الجامح".
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