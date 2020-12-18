شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يسيطر على أول 15 دقيقة من مواجهة الأهلى والمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر التعادل السلبى على أول 15 دقيقة من عمر مباراة الأهلى وغزال المحلة التي تجمعهما حاليًا على استاد الأهلى والسلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.

فى الدقيقة 3 شهدت أول هجمة خطرة للأهلى عن طريق محمد شريف بعد تمريرة من محمود كهربا وتصدى لها محمد البشبيشي حارس مرمى المحلة، بعدها ظهر الحظر على الفريقين، وفى الدقيقة 8 بدأ المحلة يتخلى عن الحظر ويسعى لشن هجمات على مرمى محمد الشناوى إلا إنها تحطمت على أقدام مدافعى المارد الأحمر.

وفى الدقيقة 10 كاد كهربا أن يسجل هدف التقدم للأهلى بعد تمريرة سحرية من محمد مجدى قفشة، وسدد كهربا الكرة بجوار القائم الأيمن لمرمى البشبيشى، واستمرت بعدها محاولات المارد الأحمر لإحراز هدف التقدم وسط تراجع للمحلة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وحمدي فتحي وأليو ديانج وجيرالدو ومحمد مجدي أفشة ومحمود كهربا ومحمد شريف.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ومحمود وحيد وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ورامي ربيعة وأكرم توفيق وصلاح محسن.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالآتي: محمد البشبيشي - محمد فتح الله - محمد سامي - هاني عادل - خالد رسلان - إسلام فؤاد - فتحي مبروك - أحمد الشيخ - أحمد عادل أباظة - أحمد النادري - عبده يحيى.

البدلاء :- جلال العقدة - هشام عادل - خالد كساب - عمرو شعبان - يحيى حامد - أحمد حسن - معنز كاجو - أحمد عيد - محمود صلاح.

وبدأ المارد الأحمر مشواره فى الدورى بالفوز على مصر للمقاصة بنتيجة 3/1 وبأداء متميز، بينما تعادل زعيم الفلاحين مع نادى سموحة 1/1، ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز فى ظل صراعه للحفاظ على لقب الدورى العام، بينما يرغب أبناء خالد عيد فى استعادة ذكريات الماضى وتعزيز موقفهم مبكرًا فى جدول الترتيب.