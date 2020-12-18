شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفق مع ساسى على تجديد تعاقده موسما مقابل مليون و550 ألف يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل مسئولو نادى الزمالك، مع الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الكروى الأول، على تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة موسم واحد، مقابل مليون و550 ألف يورو، خاصة وأن ساسى يعد من الأعمدة الأساسية للفريق الأبيض، وتسعى الإدارة لحسم ملف تجديده فى أسرع وقت لفرض حالة من الإستقرار داخل صفوف الفريق.

ومن المقرر أن يتم توقيع العقود بين الطرفين خلال الأيام القليلة المقبلة، وقبل مواجهة الأهلي المقرر لها 28 ديسمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الرابعة للدورى، ويتبقى خطوة واحدة فقط للحصول على توقيع التونسي رسميا وهي توفير مقدم العقد للاعب.

من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والغزالة التشادي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ويستضيف الزمالك الجولة كاملة "ذهابا وإيابا" في مصر بعد الاتفاق مع الفريق التشادي حيث تقام مباراة الذهاب يوم 23 ديسمبر الجاري ويقود اللقاء طاقم تحكيم كونغولي بقيادة يانيك مالالا كابانجا حكم ساحة وسفاري أوليفر ونجيلا جيليان حكام مساعدين وكيبينحو نومبي حكم رابع وكشف الإخطار الرسمى للكاف عدم وجود تقنية الفيديو التحيكيمة فى هذا الدور.

ويبدأ الزمالك تحت قيادة البرتغالي باتشيكو، غدا، السبت، الاستعداد لمواجهة جازيل بطل تشاد، التي ستقام يوم الأربعاء المقبل، على ستاد الكلية الحربية، فى ذهاب دور الـ 32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، على أن يصل الفريق التشادى إلى القاهرة، بعد غد، الأحد.

ويعمل الزمالك على تحقيق أفضل نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب من أجل خوض مباراة العودة بمجموعة من البدلاء في ظل حاجة الفريق إلى عناصره الأساسية في المواجهات المتتالية ببطولة الدورى الممتاز، وتأتى عودة تدريبات الزمالك غدا، بعدما حصل اللاعبين على راحة سلبية اليوم عقب الانتهاء من لقاء بيراميدز، وذلك بعدما تعادل الأبيض مع نظيره بيراميدز، بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز، ليفقد الفريق أول نقطتين فى المسابقة بعد فوزه فى الجولة الأولى على المقاولون العرب، بهدفين دون رد.