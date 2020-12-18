شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ضد غزل المحلة.. انطلاق المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت مباراة الأهلى ضد غزل المحلة، التي تجمعهما على ستاد الأهلى والسلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز، وبدأ المارد الأحمر مشواره فى الدورى بالفوز على مصر للمقاصة بنتيجة 3/1 وبأداء متميز، بينما تعادل زعيم الفلاحين مع نادى سموحة 1/1، ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز فى ظل صراعه للحفاظ على لقب الدورى العام، بينما يرغب أبناء خالد عيد فى استعادة ذكريات الماضى وتعزيز موقفهم مبكرًا فى جدول الترتيب.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وحمدي فتحي وأليو ديانج وجيرالدو ومحمد مجدي أفشة ومحمود كهربا ومحمد شريف.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ومحمود وحيد وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ورامي ربيعة وأكرم توفيق وصلاح محسن.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالآتي: محمد فتح الله - محمد سامي - هاني عادل - خالد رسلان - إسلام فؤاد - فتحي مبروك - محمد البشبيشي - أحمد الشيخ - أحمد عادل أباظة - أحمد النادري - عبده يحيى.

البدلاء :- جلال العقدة - هشام عادل - خالد كساب - عمرو شعبان - يحيى حامد - أحمد حسن - معنز كاجو - أحمد عيد - محمود صلاح.