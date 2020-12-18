شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يعود للظهور فى الملاعب بعد غياب 352 يوما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد حسام عاشور لاعب الاتحاد السكندرى للملاعب مرة أخري ، بعد غياب دام 352 يوماً ، حيث شارك قائد الأهلي السابق في مباراة سموحة والاتحاد السكندري في الدقيقة 83 بديلاً لخالد قمر مهاجم الفريق .وتعادل الاتحاد السكندري مع نظيره سموحة بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم علي استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز .
وكانت مباراة الأهلى ومصر المقاصة التى أقيمت يوم 1 يناير 2020 ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز للموسم الماضي ، هى الأخيرة التى ظهر فيها حسام عاشور بقميص الأهلى، حيث لم يشارك اللاعب بعدها فى أى مباراة وكان يجلس على مقاعد البدلاء فقط.
عاشور شارك فى لقاء مصر المقاصة لمدة 5 دقائق فقط، حيث تم الدفع به بدلاً من محمد مجدى قفشة فى الدقيقة 85، وانتهى اللقاء حينها بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2/0 أحرزهما على معلول ومجدى قفشة، لتصبح تلك المباراة بمثابة "ستار النهاية" على مشهد "عاشور فى الأهلى".
بدأ حسام عاشور رحلته المفعمة بالألقاب والبطولات مع النادي الأهلي منذ 16 عاماً عندما كان لاعباً ناشئاً تم تصعيده لدعم الفريق الأول في بداية الجيل الذهبي للفريق الأحمر.
شارك عاشور بقميص الأهلي في 471 مباراة، من بينها 282 في بطولة الدوري المصري و132 في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
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