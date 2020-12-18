الخليج 365 ينشر نتيجة مسحات كورونا لثنائى منتخب الشباب كوكا وحمزة علاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 نتائج مسحات كورونا لثنائي منتخب الشباب أحمد نبيل كوكا وحمزة علاء بعد الغاء مباراة منتخب الشباب أمام تونس فى تصفيات أمم افريقيا اليوم، ويظهر من نتائج المسحات سلبية عينة الثنائي كما أن أشعة الصدر والقلب الخاصة بكوكا تؤكد أنهما غير مصابين بكورونا.

وأعرب مسؤولو منتخب الشباب عن استيائهم الشديد من تعنت الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف خاصة وأن كوكا فحوصاته سليمة وحمزة علاء نتيجة مسحته تأخرت، وبالتالي فإن منتخب مصر كان جاهزا للمشاركة بوجود 15 لاعبا بينهم حارس مرمى. وأعلن الدكتور جمال محمد علي رئيس بعثة المنتخب في تونس تقديم احتجاج رسمي على قرار إلغاء المباراة مرفق معه الفحوصات الطبية للاعبين التي تؤكد صحة موقف منتخب الشباب.

واعتبر الكاف منتخب مصر للشباب منسحبا اليوم أمام تونس وخسر المباراة بنتيجة 3-0.