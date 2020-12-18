شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: الأهلى مُطالب بإستغلال هيبته أمام المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عماد متعب نجم الأهلى السابق، إن محمد شريف مهاجم مميز ويجيد التحرك على الخطوط ولكنه يحتاج إلى مساحات واسعة وعليه التحرك بتفاهم واضح مع زملائه لصناعة المساحات، والتجانس معهم ، لما لذلك من أهمية بين الثلاثى الهجومى، وأضاف فى الاستوديو التحليلى لمباراة الاهلى والمحلة على قناة on time sport1، على الأهلى استغلال اسمه ورهبته من البداية بهجوم ضاغط مضيفا لعبت مع محمد بركات ونجوم كبار أمام الزمالك وسجل بركات 3 أهداف فى مباراتين ، والخطورة من لاعب الوسط القادم من الخلف والذى لا يراقب ، وتحرك الثلاثى الهجومى مع بعضهم والتحرك بدون كرة يشكل خطورة كبيرة على المنافس

وتابع نجم الأهلى السابق ، ضغط الأحمر يبدأ من بانون وأيمن أشرف لدفع الفريق إلى الأمام وستتحرك جميع الخطوط.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وجيرالدو ومحمد مجدي أفشة ومحمود كهربا ومحمد شريف.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ومحمود وحيد وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ورامي ربيعة وأكرم توفيق وصلاح محسن.

ويواجه الأهلى غزل المحلة فى الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة فى الجولة الثانية من الدورى الممتاز، على ملعب النادى الأهلى فى مدينة السلام، وبدأ المارد الأحمر مشواره فى الدورى بالفوز على مصر للمقاصة بنتيجة 3/1 وبأداء متميز، بينما تعادل زعيم الفلاحين مع نادى سموحة 1/1، ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز فى ظل صراعه للحفاظ على لقب الدورى العام، بينما يرغب أبناء خالد عيد فى استعادة ذكريات الماضى وتعزيز موقفهم مبكرًا فى جدول الترتيب.

ويدخل النادى الأهلى مواجهة المحلة فى غياب مديره الفنى الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى الذى تأكد اصابته بفيروس كورونا، فى الوقت الذى يقود الفريق فنيا أمام الفلاحين مواطنه كيفين جونسون المدرب العام.