شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم مغربى لمباراة الاتحاد الليبى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز عن تلقي النادي لإخطار رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، باختيار طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة الاتحاد الليبي وبيراميدز في لقاء ذهاب دور الـ32 الأول من الكونفدرالية.ويستضيف نادي الاتحاد الليبي نظيره نادي بيراميدز في الخامسة من مساء يوم 22 ديسمير المقبل باستاد الإسكندرية الذي يستضيف اللقاء بسبب الظروف الحالية في ليبيا، على أن يتم تحديد موعد مباراة الإياب فيما بعد باستاد الدفاع الجوي أحد يومي 5 أو 6 يناير المقبل.
أوضح المدير الرياضي أن المباراة يديرها تحكيميا، الحكم رضوان جيد، ويساعده لاشين أزاجو، وزكريا برنيسي، والحكم الرابع عادل زاروك، بينما المنسق من جيبوتي يوسف جويرة، ومراقب تحاليل فيروس كورونا المصري هاني الشهيدي.
فى سياق متصل، أكد مصدر مسئول بنادي بيراميدز إن ناديه استقر على خوض مبارياته المقبلة في الدوري الممتاز بحكام أجانب بعد المشاكل التحكيمية التي حدثت في مباراتي الاتحاد والزمالك وخاصة بعد إلغاء هدف صحيح للنادي في مرمى الزمالك، وشدد المصدر على أن بيراميدز يتعرض لأخطاء عديدة والفريق له هدف واضح في شباك الزمالك لإيريك تراوري ورغم وجود تقنية الفار لم يتم إعادة اللقطة أو اتخاذ قرار فيها وخسارة نقطتين في النهاية بالتعادل.
أضاف أن القرار بخوض المباريات بحكام أجانب لا بديل عنه خاصة وأن ما يحدث هو إحباط للنادي الراغب في المنافسة على لقب الدوري.
وكان جهاد جريشة هو حكم الفيديو في مباراة الزمالك وبيراميدز، وقرر إلغاء هدف صحيح لصالح البوركيني إيريك تراوري، تسبب في خسارة بيراميدز نقطتين في هذه المباراة.
الأزمة بدأت عند نهاية المباراة، وحديث مسئولو بيراميدز مع جهاد جريشة عن هذه الكرة، وطالبوه بمشاهدتها مرة أخرى، وأنه ظلم بيراميدز في هذه المباراة بإلغاء هدف صحيح بشهادة كل النقاد وخبراء التحكيم.
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