شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم مغربى لمباراة الاتحاد الليبى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز عن تلقي النادي لإخطار رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، باختيار طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة الاتحاد الليبي وبيراميدز في لقاء ذهاب دور الـ32 الأول من الكونفدرالية.ويستضيف نادي الاتحاد الليبي نظيره نادي بيراميدز في الخامسة من مساء يوم 22 ديسمير المقبل باستاد الإسكندرية الذي يستضيف اللقاء بسبب الظروف الحالية في ليبيا، على أن يتم تحديد موعد مباراة الإياب فيما بعد باستاد الدفاع الجوي أحد يومي 5 أو 6 يناير المقبل.

أوضح المدير الرياضي أن المباراة يديرها تحكيميا، الحكم رضوان جيد، ويساعده لاشين أزاجو، وزكريا برنيسي، والحكم الرابع عادل زاروك، بينما المنسق من جيبوتي يوسف جويرة، ومراقب تحاليل فيروس كورونا المصري هاني الشهيدي.