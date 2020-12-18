الأهلي: استبعاد السولية لشكواه من إصابة بالساق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أوضح الأهلي أن استبعاد عمرو السولية لاعب وسط الفريق من مواجهة غزل المحلة أتى بسبب شكواه من إصابة في الساق خلال تدريبات الإحماء.
وقال الموقع الرسمي للأهلي أن خروج عمرو السولية من التشكيل الأساسي بعد شكواه من الإصابة في قصبة القدم، حيث تم استبدال حمدي فتحي، الذي سيشارك بشكل أساسي بجوار المالي أليو ديانج به.
وقام الجهاز الفني للأهلي باشراك حمدي فتحي، بديلًا لعمرو السولية في تشكيلة الفريق الأساسية، أمام غزل المحلة في الجولة الثانية من الدوري.
وفاز الأهلي أمام مصر للمقاصة في الجولة الأولى من الدوري.
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