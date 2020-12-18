محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد عبدالباسط:
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التشكيل الجديد للجنة التي ستُدير اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.
وأشار "فيفا"، عبر بيان رسمي صادر عنه، اليوم الجمعة، إلى أن اللجنة ستكون ثلاثية برئاسة أحمد مجاهد وعضوية محمد الشواربي وأحمد حسام.
وكان الاتحاد الدولي قد وجه يوم أمس الخمس الشكر للجنة الخماسية التي كانت تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. "فيفا" يُعلن التشكيل الجديد للجنة التي ستدير اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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