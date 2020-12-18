مباشر.. الأهلي 0 - 0 غزل المحلة.. فرصة خطيرة لكهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مواجهة الأهلي أمام غزل المحلة، في إطار منافسات الجولة الثانية بدوري we المصري.

ويلعب الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة"

خط الهجوم : محمود عبد المنعم "كهربا" - جيرالدو دا كوستا - محمد شريف .

ملخص المباراة

الدقيقة 4 هجمة للأهلي لكن محمد شريف لم يلحق بها ويتصدى لها حارس غزل المحلة ثم يقع على الأرض بعد ذلك والجهاز الطبي يدخل لعلاجه

في الدقيقة 10 كهربا يهدر.. تمريرة بينية من محمد شريف ينفرد كهربا بمرمى غزل المحلة لكنه يسددها على يمين حارس غزل المحلة الى خارج الملعب ليهدر هدف محقق للأهلي.

في الدقيقة 16 عرضية من محمد هاني داخل منطقة الجزاء يسندها أفشة لمحمد شريف لكن دفاع غزل المحلة يتصدى للكرة قبل أن تصل عند لاعب الأهلي.

وجاءت أول هجمة خطيرة لفريق المحلة في الدقيقة 38 عن طريق خالد رسلان الذي قاد هجمة من الناحية اليسري وسدد الكرة بجزار القائم.

وفي الدقيقة 40 أهدر جيرالدو دا كوستا هدفا محققا بعد عرضية من الحانب الأيسر أرسلها علي معلول ليحولها جيرالدو برأسه لكنه لم تستقر في الشباك.