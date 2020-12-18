محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:
نفى محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، ما أُشيع عن وجود إصابات بفيروس كورونا في صفوف فريقه.
وأضاف محمد عادل فتحي، في تصريحات خاصة لمصراوي: "اللاعبون والجهاز الفني بخير ولا يعانون من أي إصابات، وهناك مسحة سيخضع لها اللاعبين يوم الأحد المقبل استعدادًا لمباراة النجم الساحلي".
وأتم المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، تصريحاته قائلاً:" كل ما يتردد عاري تماماً من الصحة والجميع بخير في الفريق".
ويلتقي نادي المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل نظيره النجم الساحلي ببطولة الكونفيدرالية.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون العرب لمصراوي: لا توجد إصابات بكورونا في صفوفنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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