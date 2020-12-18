المحلة يُعلن تشكيله لمباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن الجهاز الفني لفريق غزل المحلة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في المباراة المقرر انطلاقها في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي: محمد البشبيشي، محمد فتح الله، محمد سامي، هاني عادل، فتحي مبروك، أحمد عادل، أحمد الندري، خالد رسلان، إسلام فؤاد، أحمد الشيخ، عبده يحيي.

وجاءت قائمة الاحتياطي كالتالي: محمود صلاح، معتز محب، أحمد عيد، يحيي حامد توتا، عمرو شعبان، جلال العقدة، أحمد حسن.

ويحتل المحلة المركز الـ 12 قبل مباراته أمام الأهلي برصيد نقطة واحدة جمعها من تعادل في الجولة الأولى أمام نظيره سموحة.