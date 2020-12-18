ثلاثي هجومي في تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة في المباراة التي ستقام بعد قليل على ستاد "الأهلي we" ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عن قيادة الفريق لإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتشهد المباراة مشاركة جيرالدو أساسيًا في هجوم الأهلي، مع استمرار محمود كهربا ومحمد شريف بعد خوض لقاء الجولة الأولى ضد مصر للمقاصة، كما يعود أليو ديانج للمشاركة أساسيان بعدما لعب كبديل في المباراة الماضية.

وأجرى الجهاز الفني تعديل على التشكيل بمشاركة حمدي فتحي بدلًا من عمرو السولية بعدما أصيب أثناء عملية الإحماء.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة"

خط الهجوم : محمود عبد المنعم "كهربا" - جيرالدو دا كوستا - محمد شريف .

البدلاء :

علي لطفي - محمود وحيد - أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - صلاح محسن - أحمد ياسر ريان - أكرم توفيق.