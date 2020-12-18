اتحاد الكرة: أخطرنا "كاف" رسمياً بأزمة المسحات.. ونبحث طريقة الاحتجاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن سكرتير عام الاتحاد الأفريقي في مصر أخبره قبل موعد مباراة منتخب الشباب اليوم الجمعة ونظيره التونسي أن المباراة ستُقام في موعدها.

وأضاف العطار، خلال مداخلة أُجريت معه بنايل سبورت اليوم،:"كان هناك مشكلة في تأخر نتائج المسحات الخاصة باللاعبين فمسحة اللاعبين اللذان انضما لمعسكر المنتخب لم تصل حتى مساء يوم أمس الخميس مما اضطره لإرسال شكوى عبر البريد الإلكتروني (إيميل) للاتحاد الأفريقي".

وتابع المدير التنفيذي لاتحاد الكرة:"كان هناك لاعبين عينتهما سلبية ثم تحولت لإيجابية وهما أحمد نبيل وحمزة علاء فذهبنا لمعمل التحاليل ذاته الذي يقوم فيه الاتحاد الأفريقي (كاف) بتحليل عينات اللاعبين لمسحات كورونا ولكن لم يكن معنا أي مسؤول كالعادة من (كاف) وجاءت النتيجة سلبية وخضع اللاعبون لمسحة وفحوصات القلب وتم تقديمها للجنة الطبية ولم يصلنا رداً لنعرف موقفنا من المشاركة في المباراة من عدمها".

واسترسل وليد العطار:"تم تقسيم عينات على معملين وهذا ما أثار اللبس وأرسلت الأمر عبر رسالة بريدية (إيميل) للاتحاد الأفريقي وأعذرهم في ذلك بسبب أعداد اللاعبين لجميع الفرق".

وأتم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، تصريحاته بالإشارة إلى أنه يبحث مع رئيس البعثة جمال محمد علي؛ لمعرفة طريقة الاحتجاج وفقاً للائحة البطولة.

وكان من المقرر أن يلتقي منتخب الشباب نظيره التونسي اليوم الجمعة في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم في موريتانيا.