الكرملين غاضب من تعنت المحكمة الرياضية مع روسيا

قال الكرملين اليوم الجمعة إنه يأسف للقرار الذي أصدرته محكمة سويسرية أمس الخميس ويقضي بتأييد جزئي للعقوبات المفروضة على روسيا بسبب المنشطات.

??وأيدت محكمة التحكيم الرياضية أمس الخميس عقوبات بسبب المنشطات سيتم بموجبها حرمان الرياضيين الروس من المنافسة في الأحداث الرياضية الدولية الكبرى تحت علم البلاد لكنها قلصت العقوبة إلى عامين بدلًا من أربعة.

وبموجب هذا القرار لن يكون بوسع الرياضيين الروس رفع علم بلادهم أو عزف النشيد الوطني الروسي في أولمبياد طوكيو العام المقبل وكذلك في كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.