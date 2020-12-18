اخبار السعودية | النصر يُظهر “العين الحمراء” لـ”عبدالرزاق حمدالله”

كشفت مصادر مُقربة من نادي النصر أن إدارة الفريق تنوي اتخاذ عقوبة بحق المهاجم المغربي، عبدالرزاق حمدالله، بعد المشادة التي حدثت مع زميله سلطان الغنام، خلال مواجهة الرائد الماضية في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأشارت إلى أن إدارة النصر ستعقد اجتماع مع الجهاز الفني، تمهيدا لفرض عقوبة إدارية أو مالية، على المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وجاء الخلاف بين الثنائي النصراوي خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الرائد، بعدما اقترب حمدالله من زميله الغنام ودخل معه في نقاش قبل أن يشتبكا سوياً، بعد دفعة من المهاجم المغربي للظهير الأيمن أولاً.

وحقق فريق النصر الفوز على ضيفه الرائد، بثنائية نظيفة سجلها؛ أيمن يحيى وسالم النجعي، وأنهى سلسلة النتائج السيئة التي عانى منها خلال الفترة الماضية، وجعلته يحتل المركز قبل الأخير في بطولة الدوري السعودي بعد مرور 8 جولات.

وكان المدير التنفيذي لنادي النصر، حسين عبدالغني، قد اجتمع باللاعبين، أمس الخميس، لمعرفة حيثيات الخلاف، حيث برر حمد الله انفعاله بما اعتبره “عدم احترام” من الغنام له، بينما قطع المدير التنفيذي حديث اللاعب المغربي، مشددا على أن النصر فوق الجميع، بحسب ما ذكرته صحيفة “الرياضية” السعودية.

ويواجه الغربي حمدالله حملة انتقادات واسعة من جماهير النصر، التي تطالبه بالتركيز والابتعاد عن هذه التصرفات والعمل على استرجاع مستواه الذي تراجع بشكل ملحوظ في بداية هذا الموسم.

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