بث مباشر | شاهد مباراة العين والنصر في الدوري الاماراتي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “العين والنصر” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 18-12-2020 ضمن الجولة العاشرة من الدوري الاماراتي.

تنقل مباراة “العين والنصر” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق “فارس عوض”، كما تنقل على قناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق “عبد الله السعدي”.

وتقام مواجهة العين والنصر على استاد آل مكتوم بنادي النصر، وتنطلق في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت الامارات.

يستضيف نادي النصر نظيره “العين” في قمة نارية بالجولة العاشرة من الدوري الاماراتي، وسيسعى إلى تحقيق الفوز على البنفسج من أجل الصعود إلى الصدارة.

ويتواجد النصر في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الاماراتي برصيد 20 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن اصحاب المركز الأول “الشارقة والجزيرة” إذ يتساوى الثنائي في عدد النقاط.

في المقابل، يتطلع “العين” للعودة إلى سكة الانتصارات في الدوري الاماراتي بعدما تعادل في الجولة الماضية امام “عجمان” وخسر قبلها ضد “بني ياس”.

ويقبع “العين” في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الخامس “إتحاد كلباء”، وبفارق 4 نقاط عن الرابع “بني ياس”.

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