شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد الإعلامي البحريني يشيد بالثورة الإنشائية بنادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الإعلامي البحريني الكبير ناصر محمد ناصر، عن سعادته البالغة والكبيرة بتواجده داخل مقر نادي الزمالك اليوم، ضمن زياراته المستمرة للنادي منذ عام 1968.
وقال ناصر في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك إنه سعيد للغاية من زيارته اليوم للنادي الذي يعتبره بمثابة بيته الثاني، مؤكداً على حبه الكبير وانتماءه إلى نادي الزمالك منذ أكثر من خمسين عاماً.
وأضاف: «تجمعنا علاقات طيبة بنادي الزمالك والبحرين والكويت ودول الخليج تعشق نادي الزمالك، حيث يمتلك شعبية كبيرة وجارفة في الخليج ويهتم عدد كبير من الجماهير بمتابعة أخبار ومباريات فريق الكرة بشكل مستمر».
وتابع: «فخور بالمظهر الحضاري الذي رأيته داخل نادي الزمالك وخصوصا على مستوي الإنشاءات».
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