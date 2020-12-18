شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالجهاز الفني يتهم اللجنة الطبية بشمال أفريقيا بتعنتها ضد مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
اتهم عضو بالجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب، اللجنة الطبية باتحاد شمال أفريقيا بسبب عدم اعترافها بمسحة الحارس حمزة علاء، التي أكدت سلبية العينة، بينما تتمسك لجنة شمال أفريقيا بإيجابية العينة.
وكانت اللجنة أوصت بإلغاء المباراة حفاظًا على باقي اللاعبين.
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