الخطيب يتسلم الجائزة رسمياً .. الأهلي نادي القرن الـ 21

فاز النادي الأهلي بلقب نادي القرن الواحد والعشرين المقدمة من جلوب سوكر دبي بعد احتلال المركز الأول في التصويت الذي شهد منافسة من أندية يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

ونشرالإعلامي الإماراتي الكبير يعقوب السعدي عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: "جائزة جلوب سوكر لنادي القرن في أفريقيا والأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط وإفريقيا تذهب للنادي الأهلي المصري".

وتابع: "دعوة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاحتفالية العالمية بدبي يوم ٢٧ ديسمبر بمشاركة نجوم عالميين .. انتصارات الأهلي لا تعود إلى نهار ومن فرحة إلى انتصار".