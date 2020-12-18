خسارة جديدة.. إلغاء مباراة منتخب مصر للشباب أمام تونس بسبب «كورونا»

أعلن وليد ماهر، المنسق الإعلامي للمنتخب المصري للشباب، عن إلغاء مباراة المنتخب الوطني أمام تونس، بحسب ما ذكر موقع "يلا كورة".

وكانت اللجنة الطبية باتحاد شمال إفريقيا، والمكلفة بالاشراف على بطولة شمال إفريقيا المقامة حاليا بتونس، قد رفضت إقامة مباراة مصر و تونس، بسبب عدم اكتمال قائمة صغار الفراعنة.

ورفضت اللجنة إقامة المباراة بعد استبعادها لأحد لاعبي منتخب مصر، ليصبح عدد القائمة 14 لاعبا بدلا من 15.

ويشترط اتحاد شمال إفريقيا أن تضم قائمة المباراة 15 لاعبا (11 أساسي + 4 احتياطي بينهم حارس مرمى).

وكانت القناة التونسية الرسمية قد أكدت أن المنتخب المصري للشباب اصطحب أحد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا في قائمته لإكمال تشكيلته من أجل خوض مواجهة تونس.

وأفادت القناة على لسان وديع الجرئ، رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم أن مسئولي الاتحاد الإفريقي تواصلوا مع نظرائهم بالمنتخب المصري داخل غرفة خلع الملابس قبل أن يتم الاستقرار على إلغاء اللقاء.

يشار إلى أن منتخب مصر تم إعلان انسحابه في مواجهة ليبيا بالجولة الأولى من البطولة المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 في موريتانيا.