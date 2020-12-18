شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة جديدة تهدد مباراة منتخب الشباب أمام تونس بسبب إيجابية مسحة محمود صابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة منتخب مصر للشباب أمام تونس أزمة كبيرة بوجود عينة إيجابية للاعب محمود صابر، ليطلب الجانب التونسي خروج اللاعب ويتم الموافقة عليه من قبل المنتخب المصري ويقوم باستبداله بلاعب جديد، قبل أن يعترض رئيس اللجنة الطبية بتونس على وجود اللاعب البديل أيضا، ويؤكد أن عدد اللاعبين 14 فقط وبالتالى عدم إحقية إقامة المباراة.

أعلن الجهاز الفنى لمنتخب الشباب التشكيل الذى يخوض به مباراة تونس، المقررر انطلاقها بعد قليل بالجولة الثانية من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

جاء تشكيل المنتخب كالآتي..

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع:أحمد حسام - حسام عبد المجيد - محمد أشرف - أحمد عيد.

خط الوسط: العربي - أحمد نبيل كوكا- رشاد متولي.

الهجوم: زياد فرح - يوسف حسن - أحمد شريف.