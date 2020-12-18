شكرا لقرائتكم خبر عن نقل ابنة موسيمانى إلى أحد مستشفيات القاهرة بعد إصابتها بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نُقلت ابنة بيتسو موسيمانى، المدير الفني للنادى الأهلى، إلى أحد مستشفيات القاهرة خلال الساعات الأخيرة، بعد إصابتها بفيروس كورونا للخضوع للبروتوكول العلاجى المتبع، وذلك بعد أيام قليلة من ثبوت إصابة والدها بالفيروس، والذى يغيب عن القيادة الفنية للفريق الأحمر في مباراة اليوم أمام غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى العام.

وكانت عائلة بيتسو موسيمانى قد وصلت قبل أيام إلى القاهرة للاحتفال مع مدرب القلعة الحمراء بأعياد الميلاد، ونشر موسيمانى صورة عبر حسابه الشخصى على تويتر جمعته بعائلته وعلق عليها قائلا، "الإفطار على نهر النيل مع العائلة التى جاءت لقضاء عيد الميلاد فى القاهرة معى، شكرا للعائلة."

من ناحية أخرى، يستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى السابعة والنصف مساء الجمعة، باستاد الأهلى والسلام، فى إطار الجولة الثانية من منافسات الدورى.

ويسعى الأهلى إلى مواصلة تحقيق الانتصارات بعدما حقق الفوز على مصر المقاصة فى الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما يأمل الفلاحين فى تحقيق نتيجة إيجابية بعد التعادل مع سموحة بهدف لمثله فى الأسبوع الأول.

وحرم فيروس كورونا غزل المحلة من مدربهم خالد عيد الذى غاب عن مواجهة سموحة الماضية بعد إصابته بالفيروس، ومن المقرر أن يستمر فى الغياب عن الفلاحين فى مواجهة الأهلى المقبلة لعدم تعافيه من الإصابة حتى الآن.

فى المقابل، يخوض الأهلى اللقاء بدون مدربه الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى بعد إصابته بالفيروس وتواجده حاليا فى المستشفى لقضاء فترة العزل الصحى وتلقى العلاج.

وتوجه بيتسو موسيمانى إلى المستشفى وتم حجزه لتلقى الرعاية الطبية اللازمة وعزله بعدما جاءت نتيجة مسحته إيجابية.

وتعاقد الأهلي في 2 أكتوبر الماضي مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني (56 سنة) لقيادة الفريق خلفاً للسويسري رينيه فايلر ولعب معه الفريق 11 مباراة في كل المسابقات فاز في 10 منها وتعادل فى لقاء وحيد مع بيراميدز بالدوري، وتوج ببطولة دوري الأبطال الأفريقى وكأس مصر.